TMW Muslimovic avverte l'Italia: "Ve lo dico, se pensate che la Bosnia sia più facile del Galles..."

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex attaccane della Nazionale bosniaca, Zlatan Muslimovic, ha commentato anche il video nel quale si vedono alcuni giocatori dell'Italia esultare per la vittoria della Bosnia sul Galles.

Che ne pensi del video che ritrae alcuni giocatori dell'Italia esultare per la vittoria della Bosnia contro il Galles?

"Loro magari pensano che sia meglio giocare contro la Bosnia rispetto al Galles, ben venga per noi. Sottovalutare la Bosnia secondo me non è una gran cosa, ve lo dico. Abbiamo 5-6 ragazzi giovani che sono davvero da grandissimi club e che già giocano in club di alto livello. E che da qui in avanti li vedrete anche in Serie A. Abbiamo un bel mix fra giovani ed esperti, con un ct che ha giocato con noi".

Chi temi di più dell'Italia?

"Nessuno, noi guardiamo le nostre carte. Siamo contenti delle armi che abbiamo, combattiamo in campo fino alla fine con tutto ciò che abbiamo. Sappiamo chi abbiamo di fronte, ma solo per sapere come porci di fronte all'Italia, siamo preparati, un pubblico fra i migliori d'Europa. Giochiamo in casa ed abbiamo tutte le carte in regola per vincere".

Che ne pensi della crisi che sta vivendo il calcio italiano?

"Non la vedo, il calcio è cambiato tantissimo, non solo in Italia. Sicuramente era più divertente una volta: il calcio oggi è diventato come un'azienda, che pensa al business, ma non solo in Italia, ovunque".