Conference League, abbiamo la prima agli ottavi. Altre 7 già certe almeno dei playoff
La quinta giornata di Conference League ha emesso i primi verdetti, uno definitivo ossia la qualificazione agli ottavi di finale dello Strasburgo. Altre sette squadre sono certe di andare almeno ai playoff, anche se allo stato attuale delle cose sarebbero anche loro agli ottavi, nello specifico: AEK Atene (Grecia), Mainz (Germania), Raków (Polonia), Rayo Vallecano (Spagna), Samsunspor (Turchia), Shakhtar (Ucraina), Sparta Praga (Repubblica Ceca). Una giornata ancora da giocare, vediamo il quadro attuale e il prossimo turno:
CONFERENCE LEAGUE - LEAGUE PHASE, 5ª GIORNATA
Breidablik - Shamrock Rovers 3-1
32' Burke (S), 35' Margeirsson (B), 74' Omarsson (B), 92' Jonsson
Drita - AZ Alkmaar 0-3
17' Mijnans, 58' Jensen, 90' Sadiq
Fiorentina - Dinamo Kiev 2-1
18' Kean, 55' Mykhaylenko (D), 74' Gudmundsson
Hacken - AEK Larnaca 1-1
65' aut. Helander (A), 94' Hammar (H)
Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2
6' Camello (R), 44' Imaz (J), 61' Pacha (R)
Noah - Legia 2-1: 3' Rajovic (L), 57' Aias (N), 84' Mulahusejnovic (N)
Samsunspor - AEK Atene 1-2
4' aut. Moukoudi (S), 52' Marin (A), 64' Koita (A)
Shkendija - Slovan Bratislava 2-0
33' Latifi, 45'+1 Spahiu
Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2
50' Rrahmani (S), 79' Nsimba (U), 89' Rynes (S)
Aberdeen - Strasburgo 0-1
36' Godo
Hamrun - Shakhtar 0-2
61' Meirelles, 64' Isaque Silva
KuPS - Losanna 0-0
Lech - Mainz 1-1
28' Kawasaki (M), 41' rig. Ishak (L)
Lincoln - Sigma Olomouc 2-1
8' Vasulin (S) 19' aut. Koutny (L), 73' Pozo (L)
Rakow - Zrinjski 1-0
45'+5 rig. Brunes
Rijeka - Celje 3-0
55' Adjei, 71' Petrovic, 78' Fruk
Shelbourne - Crystal Palace 0-3
11' Uche, 25' Nketiah, 37' Pino
Rapid Vienna - Omonia 0-1
19' Neofytou
CLASSIFICA
1. Strasburgo 13 (+4)
2. Shakhtar 12 (+5)
3. Rakow 11 (+6)
4. AEK Atene 10 (+6)
5. Samsunspor 10 (+6)
6. Sparta Praga 10 (+4)
7. Rayo Vallecano 10 (+3)
8. Mainz 10 (+2)
9. Crystal Palace 9 (+5)
10. AEK Larnaca 9 (+5)
11. Fiorentina 9 (+4)
12. Celje 9 (+1)
13. Alkmaar 9 (0)
14. Rijeka 8 (+3)
15. Omonia 8 (+2)
16. Losanna 8 (+2)
17. Noah 8 (+1)
18. Jagiellonia 8 (+1)
19. Drita 8 (-1)
20. Lech 7 (+3)
21. Shkendija 7 (0)
22. Sigma Olomouc 7 (-1)
23. Univ. Craiova 7 (-1)
24. Lincoln 7 (-5)
25. KuPS 6 (+1)
26. Zrinjski 6 (-2)
27. Breidablik 5 (-3)
28. Dinamo Kiev 3 (-2)
29. Hacken 3 (-2)
30. Legia 3 (-3)
31. Slovan Bratislava 3 (-5)
32. Hamrun 3 (-5)
33. Aberdeen 2 (-8)
34. Shelbourne 1 (-7)
35. Shamrock Rovers 1 (-8)
36. Rapid Vienna 0 (-11)
6ª GIORNATA - 18 DICEMBRE
AEK Atene - Universitatea Craiova
ARK Larnaca - Shkendija
AZ Alkmaar - Jagiellonia
Celje - Shelbourne
Crystal Palace - KuPS
Dinamo Kiev - Noah
Losanna - Fiorentina
Legia Varsavia - Lincoln
Mainz - Samsunspor
Omonia - Rakow
Shakhtar - Rijeka
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
Sigma Olomouc - Lech Poznan
Slovan Bratislava - Hacken
Sparta Praga - Aberdeen
Strasburgo - Breidablik
Rayo Vallecano - Drita
Zrinjski - Rapid Vienna
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.