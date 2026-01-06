Chiesa fa gola anche al Napoli: idea per gennaio, il Liverpool apre ad una sola condizione

Mentre nel pomeriggio sono emersi contatti accesi tra la Juventus e Federico Chiesa per quello che riguarderebbe il clamoroso ritorno dell'italiano di 28 anni a Torino, nelle ultime ore invece sono giunte ulteriori novità a proposito della situazione legata al calciatore.

La dirigenza bianconera ha fatto un sondaggio con l’entourage di Chiesa, come anticipato, ma non sarebbe l'unico club in corsa per l'ingaggio dell'ex Fiorentina: sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli, che starebbe riflettendo sul possibile ingaggio. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, tuttavia, non si parlerebbe di una formula di trasferimento a titolo definitivo ma di un'idea di prestito per gennaio: base sulla quale gli azzurri appunto vorrebbero poggiare la trattativa, soluzione che invece il Liverpool - che detiene il cartellino dell'esterno offensivo classe '97 - non aprirebbe.

I campioni d'Inghilterra in carica, infatti, non intendono cambiare le proprie condizioni e le carte in tavola: accetterebbero un trasferimento di Chiesa esclusivamente a titolo definitivo. Per dovere di cronaca, l'ex Juventus è legato da un contratto con i Reds valido fino all'estate del 2028, firmato al suo arrivo in Premier League ad agosto 2024.