Ciro Immobile è tornato. Ora cerca il primo gol proprio dove ha fatto la storia

Si è preso il suo tempo, ma alla fine Ciro Immobile è tornato. La notizia più bella nella settimana della Coppa Italia, per il Bologna, non è stato solo il successo sul Parma, ma soprattutto il rientro del centravanti campano, che fin qui Vincenzo Italiano non ha praticamente mai avuto a disposizione.

Ora starò al tecnico italiano, che proprio dopo la gara di coppa ha ipotizzato la possibilità di giocare a due punte, valorizzare le qualità del bomber di Torre Annunziata. Che, complice l’infortunio, non è ovviamente ancora riuscito a sbloccarsi nella nuova avventura rossoblù. Punta a farlo all’Olimpico, non uno stadio come gli altri per lui. Specie se colorato di biancoceleste.

La gara con la Lazio rappresenterà infatti per Immobile l’incrocio con il club più importante della sua carriera. Approdato nella Capitale nel 2016, reduce dalle deludenti avventure all’estero con Borussia Dortmund e Siviglia, e poi dal rientro in Italia con il Toro, della Lazio è recordman. Nessuno come lui ha infatti segnato con la maglia biancoceleste: 207 reti, di cui 169 in Serie A. Battuto, in entrambi i casi, il primato di una leggenda come Silvio Piola. Con 340 presenze, è inoltre l’ottavo calciatore di sempre della Lazio da questo punto di vista. Oggi, però, proverà a fare uno sgarbo al passato. Anche per nuovi record: a quota 201 reti, Immobile è attualmente ottavo nella classifica all time. Baggio (settimo a 205) e Di Natale (sesto a 209) sono decisamente alla portata.