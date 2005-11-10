Nuovo stadio di Milano, il Consiglio di Stato fissa l'udienza sui ricorsi contro la vendita del Meazza

Il Consiglio di Stato ha fissato al 4 maggio 2027 l’udienza sui ricorsi contro le delibere di vendita dell’area del Meazza a Inter e Milan. Ad annunciarlo è Enrico Fedrighini, consigliere comunale del Gruppo Misto di Milano: “Una decisione importante che ci permette di continuare a far valere le nostre ragioni sul diritto alla salute, sul rispetto della legge Stadi e sulla vivibilità di San Siro"

La posta in gioco è altissima, e mollare adesso sarebbe un errore enorme! In gioco ci sono il futuro di molti quartieri della zona ovest di Milano, che piomberebbero anche loro nel caos 365 giorni all’anno, e la salute di tutti, soprattutto di fronte ai rischi legati all’amianto e alle polveri killer senza confini generate dalle demolizioni, temi sempre più al centro dell’attenzione nell’ambito della procedura di Vas (Valutazione ambientale strategica, ndr) che va bloccata affinché venga presentato un progetto complessivo (non diviso in stralci) comprendente anche la fondamentale Vis, Valutazione di impatto sanitario. Andiamo avanti!”.

Domani, nel frattempo, è in programma la presentazione del progetto del nuovo stadio, affidato agli studi di Norman Foster e David Manica, che insieme hanno già costruito il nuovo Wembley.