Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il City perde un'altra occasione, l'Arsenal può scappare. Guardiola: "Non segniamo..."

Il City perde un'altra occasione, l'Arsenal può scappare. Guardiola: "Non segniamo..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:12Calcio estero
Michele Pavese

Tre partite, tre pareggi e una sensazione di incompiutezza. Il 2026 non è iniziato nel migliore dei modi per il Manchester City, che anche contro il Brighton non è andato oltre l'1-1, confermando le difficoltà nel trasformare la mole di gioco in vittorie. Il pareggio di ieri ha permesso ai Citizens di ridurre momentaneamente il distacco dall’Arsenal, ma i Gunners potrebbero nuovamente scappare fino a otto punti in caso di successo contro il Liverpool.

Dopo lo 0-0 con il Sunderland e il gol subito nei minuti finali contro il Chelsea, il City ha nuovamente sprecato diverse occasioni, soprattutto nel finale di gara contro il Brighton. Una costante che Pep Guardiola non ha nascosto nel post-partita. Secondo il tecnico catalano, l’unico vero problema della squadra è la scarsa efficacia sotto porta: "Giochiamo bene, creiamo tanto, ma non segniamo", ha spiegato, sottolineando come la responsabilità non sia di un singolo giocatore, bensì dell’intero reparto offensivo.

Guardiola ha però respinto l’idea di una squadra in calo come nella scorsa stagione. A suo avviso, la differenza principale è l’energia: il City di oggi sarebbe più vivo, intenso e propositivo, anche se questo non basta per puntare al titolo senza tornare a vincere. "Se non vinciamo, non possiamo parlare di grandi obiettivi", ha ammesso con realismo. Il tecnico si è mostrato anche nervoso a bordocampo, polemizzando con l’arbitraggio e con l’eccessivo ricorso al VAR, episodio che gli è costato un’ammonizione.

Articoli correlati
City alla ricerca di un difensore, Guardiola: "Non richiameremo Akanji dal prestito... City alla ricerca di un difensore, Guardiola: "Non richiameremo Akanji dal prestito all'Inter"
Guardiola: "Amorim top manager come Maresca. Mercato? Scordatevi 4-5 acquisti..."... Guardiola: "Amorim top manager come Maresca. Mercato? Scordatevi 4-5 acquisti..."
Guardiola preoccupato dagli infortuni: "Per Gvardiol e Dias non sembra nulla di buono"... Guardiola preoccupato dagli infortuni: "Per Gvardiol e Dias non sembra nulla di buono"
Altre notizie Calcio estero
Emery soddisfatto nonostante il pareggio: "Vicini alla vittoria ma dobbiamo accettare... Emery soddisfatto nonostante il pareggio: "Vicini alla vittoria ma dobbiamo accettare lo 0-0"
Athletic umiliato dal Barcellona, Sancet: "Dobbiamo fare tutti autocritica ma restiamo... Athletic umiliato dal Barcellona, Sancet: "Dobbiamo fare tutti autocritica ma restiamo uniti"
Sadiq lascia la Real Sociedad. A breve l'annuncio: l'ex Roma si trasferisce al Valencia... Sadiq lascia la Real Sociedad. A breve l'annuncio: l'ex Roma si trasferisce al Valencia
Mourinho, che disastro! Benfica fuori dalla Taça e in difficoltà in tutte le competizioni... Mourinho, che disastro! Benfica fuori dalla Taça e in difficoltà in tutte le competizioni
Il City perde un'altra occasione, l'Arsenal può scappare. Guardiola: "Non segniamo..."... Il City perde un'altra occasione, l'Arsenal può scappare. Guardiola: "Non segniamo..."
Tolosa, colpo sulla trequarti: arriva Pape Demba Diop in prestito secco dallo Strasburgo... UfficialeTolosa, colpo sulla trequarti: arriva Pape Demba Diop in prestito secco dallo Strasburgo
Matias Vina è del River. L'ex Roma e Sassuolo si trasferisce in prestito dal Flamengo... UfficialeMatias Vina è del River. L'ex Roma e Sassuolo si trasferisce in prestito dal Flamengo
Sesto rinforzo invernale per l'Eintracht: arriva anche l'attaccante francese Kalimuendo... UfficialeSesto rinforzo invernale per l'Eintracht: arriva anche l'attaccante francese Kalimuendo
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Vardy dal 1'
3 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
4 Torino-Udinese, le probabili formazioni: Zapata più di Simeone. Runjaic conferma tutti
5 Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Guendouzi lascia la Lazio. Le immagini della sua partenza per Istanbul
Immagine top news n.1 Guendouzi, il Fenerbahce ha battuto ogni record di spesa. Un'altra volta dopo sei mesi
Immagine top news n.2 Torino, asse di mercato col Napoli: sondaggio per Obaretin e piace anche Marianucci
Immagine top news n.3 Il duro sfogo di Lotito: "Devo prendere una mitragliatrice e sparare a tutta la classe arbitrale?"
Immagine top news n.4 Lazio, visite per Ratkov: l'attaccante serbo è arrivato nella clinica di Villa Mafalda
Immagine top news n.5 Palladino risolleva l'Atalanta: andata chiusa a 28 punti (e nuovi record con la Dea)
Immagine top news n.6 Ratkov alla Lazio dal Salisburgo. Tutti pazzi per la Red Bull ma in Italia arrivano in pochi
Immagine top news n.7 Effetto Spalletti: Juventus più offensiva, già 16 giocatori a segno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Immagine news Serie C n.3 Roselli:" Mercato di gennaio? Serve a puntellare. E sugli attaccanti si decide la stagione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chivu orgoglioso: "La mia Inter capisce al volo la preparazione della partita, siamo maturi"
Immagine news Serie A n.2 Guendouzi è solo il terzo affare tra Fenerbahce e Lazio. Il secondo è un clamoroso flop
Immagine news Serie A n.3 Il ct del Canada: "David ha sempre voluto la Juventus, anche nei momenti più difficili"
Immagine news Serie A n.4 Zanoli e l'asse con Zaniolo: "È un bravo ragazzo e spero che torni in Nazionale"
Immagine news Serie A n.5 I fratelli Thuram espugnano le città in cui sono nati. Gol di Marcus con l'Inter da record
Immagine news Serie A n.6 Hojlund ancora non se lo spiega: "Non ho neanche toccato la palla con la mano..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Filippi: "Brunori alla Sampdoria? Matteo può garantire una comoda salvezza"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Gomez grande valore aggiunto. Mercato? Siamo in buone mani"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, oggi la firma di Adamo. Tutti i dettagli del trasferimento dal Cesena
Immagine news Serie B n.4 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.5 Modena, Rivetti: "Pergreffi ha rappresentato i valori del club. Felici e orgogliosi che resti"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Selvini è già arrivato a Forlì: domani firmerà il contratto coi romagnoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Iervolino tuona: "Giù le mani da Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, a volte ritornano: sanniti pronti a riabbracciare Luca Caldirola
Immagine news Serie C n.3 Trapani, attesa per il verdetto del TFN: possibile nuova penalizzazione in classifica
Immagine news Serie C n.4 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, per Cester c'è anche la Triestina. E Tonetto farebbe il percorso inverso
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Foresti: "Scorsa stagione buttata via. Panico? Se ci fosse l'opportunità..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, ceduta Katja Schroffenegger a titolo definitivo alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, in dirittura d'arrivo la cessione di Peyraud-Magnin: giocherà nel Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)