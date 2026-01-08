Il City perde un'altra occasione, l'Arsenal può scappare. Guardiola: "Non segniamo..."

Tre partite, tre pareggi e una sensazione di incompiutezza. Il 2026 non è iniziato nel migliore dei modi per il Manchester City, che anche contro il Brighton non è andato oltre l'1-1, confermando le difficoltà nel trasformare la mole di gioco in vittorie. Il pareggio di ieri ha permesso ai Citizens di ridurre momentaneamente il distacco dall’Arsenal, ma i Gunners potrebbero nuovamente scappare fino a otto punti in caso di successo contro il Liverpool.

Dopo lo 0-0 con il Sunderland e il gol subito nei minuti finali contro il Chelsea, il City ha nuovamente sprecato diverse occasioni, soprattutto nel finale di gara contro il Brighton. Una costante che Pep Guardiola non ha nascosto nel post-partita. Secondo il tecnico catalano, l’unico vero problema della squadra è la scarsa efficacia sotto porta: "Giochiamo bene, creiamo tanto, ma non segniamo", ha spiegato, sottolineando come la responsabilità non sia di un singolo giocatore, bensì dell’intero reparto offensivo.

Guardiola ha però respinto l’idea di una squadra in calo come nella scorsa stagione. A suo avviso, la differenza principale è l’energia: il City di oggi sarebbe più vivo, intenso e propositivo, anche se questo non basta per puntare al titolo senza tornare a vincere. "Se non vinciamo, non possiamo parlare di grandi obiettivi", ha ammesso con realismo. Il tecnico si è mostrato anche nervoso a bordocampo, polemizzando con l’arbitraggio e con l’eccessivo ricorso al VAR, episodio che gli è costato un’ammonizione.