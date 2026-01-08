Infermeria sempre più piena, anche Savinho k.o.. Guardiola: "Fuori massimo due mesi"

Il Manchester City sembra davvero perseguitato dagli infortuni in questa fase della stagione. Ruben Dias e Josko Gvardiol saranno assenti a lungo e Pep Guardiola ha confermato che anche Savinho dovrà fermarsi per un periodo significativo. Il centrocampista brasiliano, uscito al 51’ nella partita contro il Sunderland della scorsa settimana, non tornerà subito a disposizione della squadra.

"Il recupero sarà lungo. Lungo vuol dire lungo, ma non un secolo! Circa un mese e mezzo, forse due mesi, ma tornerà", ha spiegato Guardiola ai giornalisti dopo il pareggio interno contro il Brighton (1-1). Il tecnico catalano deve fare i conti con l'infermeria piena: oltre a Savinho, sono out Gvardiol, Dias, Kovacic, Stones e Bobb. Una situazione che complica la gestione della rosa e richiede adattamenti tattici per affrontare le prossime sfide della Premier League e delle Coppe.

Nonostante tutto, Guardiola mantiene un atteggiamento ottimista: la priorità è gestire i tempi di recupero dei giocatori senza rischiare ricadute e assicurarsi che al loro rientro possano dare il massimo. L’allenatore sa che la squadra dovrà fare affidamento sui sostituti e sulla profondità della rosa per continuare a lottare ai vertici del campionato, anche in assenza di alcuni titolari fondamentali.