Guardiola: "Amorim top manager come Maresca. Mercato? Scordatevi 4-5 acquisti..."
Giornata di conferenza stampa per Pep Guardiola, tecnico del Manchester City che domani affronterà il Brighton. Nel corso dell'incontro coi giornalisti, l'allenatore catalano ha parlato anche dell'esonero di Ruben Amorim dal Manchester United e del mercato di gennaio per la sua squadra:
Sull'esonero di Amorim:
"C'è sempre meno tempo, come abbiamo visto con Maresca. Non posso dire niente per rispetto dei giocatori. Come Maresca, si tratta di un top manager, gli auguro tutto il meglio per il futuro".
La corsa al titolo e il mercato?
"In campionato non è la stessa situazione dello scorso anno o di due anni fa… Vediamo, magari arriverà qualcosa dal mercato, ma è tutto molto diverso rispetto allo scorso gennaio e non compreremo ancora 4 o 5 giocatori".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.