Focus TMW Classifiche a confronto: +7 Inter, +17 Como! Napoli e Juve peggio di un anno fa

Classifiche a confronto al termine della 26esima giornata di Serie A. A questo punto del campionato l'Inter ormai in fuga per la conquista del Tricolore ha sette punti in più rispetto all'ultima annata con Simone Inzaghi in panchina. Saldo positivo anche per il Milan, squadra al momento seconda che un anno fa non staccò il pass per nessuna coppa europea: +13 punti.

Il Napoli campione d'Italia ha sei punti in meno rispetto alla stagione del quarto Scudetto. La Roma che dopo l'ultimo turno ha agganciato in classifica proprio i partenopei conserva un più dieci. Saldo negativo per la Juventus: -3 punti rispetto a un'annata che di lì a poco subirà una svolta con l'esonero di Thiago Motta.

Nessuno come il Como di Cesc Fabregas: rispetto alla stagione da neopromossi, i lariani hanno ben 17 punti in più. L'Atalanta nonostante la straordinaria risalita con Raffaele Palladino conserva nove punti in meno rispetto all'ultima annata con Gasp. Nella parte destra della classifica spicca il +9 del Parma, in negativo oltre alla Fiorentina da segnalare lo score di Lazio ed Hellas Verona. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 64 punti (+7 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 26 giornate)

Milan 54 (+13)

Napoli 50 (-6)

Roma 50 (+10)

Juventus 46 (-3)

Como 45 (+17)

Atalanta 45 (-9)

Bologna 36 (-8)

Sassuolo 35 (in Serie B)

Lazio 34 (-13)

Udinese 32 (-4)

Parma 32 (+9)

Cagliari 29 (+4)

Genoa 27 (-3)

Torino 27 (-4)

Fiorentina 24 (-18)

Cremonese 24 (in Serie B)

Lecce 24 (-1)

Pisa 15 (in Serie B)

Hellas Verona 15 (-11)