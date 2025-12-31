Inzaghi taglia Cancelo, l’Inter c'è e Mendes aiuta. Ma l’ingaggio è stellare

Joao Cancelo è pronto a ripartire. Il terzino portoghese non è mai stato uno per le avventure lunghe: solo con il Valencia e il Manchester City è andato oltre le due stagioni, un traguardo che sembra lontano in Arabia Saudita. È degli ultimi giorni la novità: l’Al Hilal di Simone Inzaghi, alle prese con questioni regolamentari legate al numero massimo di giocatori non sauditi in lista, è pronta a procedere al grande taglio dell’ex Inter e Juventus. Solleticando la fantasia dei tifosi italiani.

L’Inter cerca a destra. Ai nerazzurri serve un vice Dumfries: l’olandese si è operato alla caviglia a metà dicembre e rientrerà non prima di marzo. Il futuro è un’incognita, anche a lunga scadenza: il passaggio nella scuderia di Jorge Mendes - la stessa di Cancelo - può essere il primo passo verso un addio. Anche senza affrontare i tempi, è un fatto che all’Inter serva un nome spendibile sulla destra già oggi. E che ai tifosi, ma magari anche ai dirigenti, sia rimasta una sensazione di incompiuto: l’avventura di Cancelo a Milano, stagione 2017/2018, è stata breve, a 31 anni i tempi potrebbero anche essere maturi per un bis.

Si paga solo l’ingaggio… Il ritorno di Cancelo in Europa, da un certo punto di vista, è anche un affare: l’Al Hilal non ha pretese relative al trasferimento, c’è “solo” da coprire lo stipendio del lusitano. Virgolette d’obbligo: si tratta di circa 15 milioni di euro a stagione. Cifre stellari, a meno di sorprese lontane da quelle che l’Inter - o qualsiasi altro club italiano - potrebbe pagare. Più realistico un approdo in campionati munifici come quello turco, salvo che da Cancelo, proposto ai nerazzurri come ad altre big, non decida di tagliarsi in maniera (molto) sostanziosa lo stipendio.