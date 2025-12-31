Moratti approva Chivu: "Spessore umano enorme. Insegnava italiano nei campi rom"

Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano Il Giorno l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato anche della scelta fatta dai nerazzurri questa estate, quando è stata affidata la panchina a Cristian Chivu, dopo la separazione con Simone Inzaghi. Una scelta che Moratti definisce "azzeccatissima" da parte dell'attuale dirigenza.

Queste le sue parole sul tecnico rumeno: "Personalmente non ho mai avuto alcun dubbio, Chivu sarà pure stata una scommessa ma possiamo dire fin qui azzeccatissima". In aggiunta Moratti ricorda il periodo in cui ha avuto Chivu come giocatore: "Ho avuto Cristian calciatore, sul campo era bravissimo e di immensa utilità per l’allenatore", ha spiegato.

Spazio anche ad alcuni aneddoti che raccontano il Chivu fuori dal campo. Moratti assicura che l'ex terzino abbia sempre avuto grandi qualità umane: "Ricordo che andava nei campi rom del Milanese a fare lezioni d’italiano ai ragazzi. Chivu non è stato solo un ottimo calciatore e ora un bravo allenatore, per me è un uomo di spessore enorme, dalla cultura straordinaria, capace di unire intelligenza e sensibilità fuori dal comune". Non guastava poi un'abitudine condivisa fra lo stesso Moratti e Chivu: "Ci capitava di fumare una sigaretta insieme, anche per questo con lui vado molto d’accordo", ha concluso.