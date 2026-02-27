PSG in emergenza, Luis Enrique: "Paghiamo la scorsa stagione, i calciatori non sono macchine"

La trasferta di campionato sul campo del Le Havre arriva in un momento tutt’altro che semplice per il Paris Saint-Germain. Sabato i parigini dovranno infatti fare i conti con un elenco significativo di assenze: fuori Ousmane Dembélé, João Neves, ma anche Senny Mayulu, Quentin Ndjantou e Fabian Ruiz, quest’ultimo ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio.

In conferenza stampa, però, Luis Enrique ha scelto un registro ironico per spiegare il momento: “Sono pronto io, posso giocare domani se volete”, ha scherzato prima di entrare nel merito. “Come allenatore vorresti avere tutti a disposizione, ma era impossibile quest’anno. La scorsa stagione è stata molto intensa, abbiamo avuto solo tre settimane di vacanza: questi ragazzi sono calciatori, non sono macchine. Quella stagione ha condizionato questa”.



Il tecnico ha poi rivendicato il percorso fatto: “Non abbiamo mai giocato con gli stessi dieci titolari in Champions League. Siamo primi in classifica e ancora in Champions: considerando tutto, è un risultato notevole”. Spazio anche ai singoli, con parole di grande stima per Matvey Safonov: “È un portiere di altissimo livello, ha qualità fisiche e tecniche ideali per il calcio moderno, sa giocare coi piedi ed è molto coraggioso”.

Luis Enrique ha sottolineato come il sistema difensivo del PSG lasci spesso campo agli avversari, ma proprio per questo il profilo di Safonov si adatta perfettamente. “Ho tre portieri di altissimo livello, con Renato e Lucas. Voglio che siano tutti pronti”.