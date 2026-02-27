Bayern, Pavlovic giura fedeltà: "Conosco solo questo club, se tutto va come deve..."

Aleksandar Pavlovic giura fedeltà al Bayern Monaco. A soli 21 anni, il centrocampista della nazionale tedesca non esclude di restare per tutta la carriera nel club che lo ha cresciuto. "Conosco solo il Bayern. Se qui tutto continuerà come immaginiamo, non c’è motivo di cambiare. Do tutto ogni giorno per questi colori e continuerò a farlo", ha dichiarato al portale Absolut Fußball del Münchner Merkur/tz. Il suo contratto è valido fino al 2029.

Pavlovic parla apertamente di "sogno d’infanzia" realizzato e guarda con entusiasmo al Klassiker contro il Borussia Dortmund: "Non c’è nulla di più grande in Germania. Amo questa sfida sia da giocatore sia da tifoso. Giocare davanti alla Südtribüne è impressionante, ma non mi rende nervoso. Anzi, mi carica". Una sicurezza che, assicura, lo accompagna fin da bambino: "Non ho mai avuto paura in campo. Anche al debutto non ero nervoso. È un vantaggio".

In casa Bayern l’obiettivo è chiaro: allungare in classifica. "La motivazione è alta, undici punti di vantaggio sarebbero belli. Ma a Dortmund servirà concentrazione dall’inizio alla fine". Pavlovic si descrive come "molto sicuro di sé", uno che vuole sempre il pallone tra i piedi. Per crescere ulteriormente ha lavorato anche sul fisico, ispirandosi a Cristiano Ronaldo: "È un modello in tutto, un professionista esemplare". Da ragazzo da svezzare a punto fermo del Bayern e della nazionale, il passo è stato breve. E il futuro, almeno nelle sue intenzioni, parla ancora bavarese.