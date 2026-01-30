Com'è andato l'esordio con la Lazio di Daniel Maldini (falso 9 e subito titolare)

È stato subito esordio dal primo minuto per Daniel Maldini con la Lazio, in una serata inaspettata e complessa dopo l'infortunio di Zaccagni nella rifinitura. Schierato titolare da Maurizio Sarri, il nuovo acquisto ha agito da riferimento centrale atipico, muovendosi tra le linee e provando a dare freschezza a un reparto offensivo apparso in difficoltà nel primo tempo. Qualche spunto, un lavoro generoso senza palla, ma anche diverse pause e poca incisività negli ultimi metri: una prova interlocutoria, comunque inevitabile per chi arriva e viene catapultato immediatamente in campo.

Lo si capisce bene anche dalla pagella di TMW: "Schierato dal 1’ e sostituito da Ratkov al 73', prova a dare freschezza a un reparto in difficoltà. Prova non indimenticabile e voto 5,5 per Daniel Maldini". Nel pre-partita Sarri stesso aveva spiegato così la scelta di portarlo nella capitale, sbaragliando la concorrenza di Juventus, Napoli e Fiorentina, e puntare fin dalla prima partita sulle sue caratteristiche, in questo caso come falso nove: "Il ragazzo ha qualità tecniche e fisiche, ma non riesce ad esprimerlo con continuità e questa è una sfida".

La Lazio lo ha prelevato dall’Atalanta in questa sessione di mercato con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra complessiva che può arrivare a 14 milioni di euro. Un investimento importante, che racconta fiducia e aspettative da parte del club di Lotito. L’esordio di Maldini non è stato scintillante, ma il percorso del figlio d'arte a Roma è appena iniziato: la società biancoceleste rappresenta un esame vero, forse il più delicato della sua carriera, per capire se è davvero pronto a compiere quel salto che tutti - ormai da anni - si attendono da lui.