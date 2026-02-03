Modena, Catellani: "Contenti di quanto fatto. Orgogliosi dell'operazione Massolin"

Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena, ha commentato attraverso i microfoni di TvQui, la sessione di calciomercato appena terminata:

“Siamo molto contenti del mercato fatto in entrata e in uscita, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi con nuove idee. De Luca un giocatore chiave davanti, Laidani in porta è un prospetto. Ambrosino ci da nuove caratteristiche. Abbiamo anche dato equilibrio alla rosa”.

Spazio, poi, ad una valutazione sull'operazione Yanis Massolin, ceduto all'Inter dopo appena sei mesi e trattenuto in prestito fino a giugno: “In estate avevamo investito su di lui, poterlo rivendere ci riempie di orgoglio, riempi d’orgoglio che lui possa andare a confrontare con un ambiente importante, ed è fondamentale averlo tenuto. Ci chiesto anche Nieling ma siamo riusciti a tenerlo. Mentre per quanto riguardo l’arrivo di Imputato, lo conoscevamo già dai tempi della Spal, ha già giocato tante partite fra i grandi e sarà utile”.