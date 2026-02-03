Com’è cambiato il Napoli dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali
Il Napoli ha sfruttato fino all'ultimo istante possibile della finestra di calciomercato invernale 2026 che si è concluso ieri sera alle ore 20, tanto che nella giornata che concludeva le danze per le trattative in entrata si è assicurato un ultimo rinforzo, con Alisson Santos che va a rimpolpare le corsie dell'attacco.
C'è stato tanto movimento nel calciomercato di gennaio 2026 vissuto dal Napoli. Qualche acquisto estivo è stato rinnegato in tempi brevi, come il terzetto composto da Marianucci, Lang e Lucca, i quali sono tutti usciti dalla rosa. In entrata si segnala anche e soprattutto l'acquisto di Giovane, seconda punta che tanto aveva ben figurato nei suoi primi mesi di trascorso in Italia, con l'Hellas Verona.
ACQUISTI
Milton Pereyra (Boca Juniors) SVI
Alisson Santos (A) (Sporting Lisbona) PRE
Cyril Ngonge (A) (Torino) FP
Giovane (A) (Hellas Verona) DEF
Walid Cheddira (A) (Sassuolo) FP
CESSIONI
Lorenzo Sgarbi (A) (Avellino) PRE
Giuseppe Ambrosino (A) (Modena) PRE
Luca Marianucci (D) (Torino) PRE
Cyril Ngonge (A) (Espanyol) PRE
Coli Saco (C) (Casertana) PRE
Antonio Cioffi (A) (Latina) PRE
Noa Lang (A) (Galatasaray) PRE
Lorenzo Lucca (A) (Nottingham Forest) PRE
Walid Cheddira (A) (Lecce) PRE
LA FORMAZIONE TIPO DEL NAPOLI DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; GIOVANE, ALISSON SANTOS; Hojlund.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Napoli non arriva alla sufficienza, il giudizio si ferma al 5,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
