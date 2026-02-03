Com’è cambiato il Napoli dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali

Il Napoli ha sfruttato fino all'ultimo istante possibile della finestra di calciomercato invernale 2026 che si è concluso ieri sera alle ore 20, tanto che nella giornata che concludeva le danze per le trattative in entrata si è assicurato un ultimo rinforzo, con Alisson Santos che va a rimpolpare le corsie dell'attacco.

C'è stato tanto movimento nel calciomercato di gennaio 2026 vissuto dal Napoli. Qualche acquisto estivo è stato rinnegato in tempi brevi, come il terzetto composto da Marianucci, Lang e Lucca, i quali sono tutti usciti dalla rosa. In entrata si segnala anche e soprattutto l'acquisto di Giovane, seconda punta che tanto aveva ben figurato nei suoi primi mesi di trascorso in Italia, con l'Hellas Verona.

ACQUISTI

Milton Pereyra (Boca Juniors) SVI

Alisson Santos (A) (Sporting Lisbona) PRE

Cyril Ngonge (A) (Torino) FP

Giovane (A) (Hellas Verona) DEF

Walid Cheddira (A) (Sassuolo) FP

CESSIONI

Lorenzo Sgarbi (A) (Avellino) PRE

Giuseppe Ambrosino (A) (Modena) PRE

Luca Marianucci (D) (Torino) PRE

Cyril Ngonge (A) (Espanyol) PRE

Coli Saco (C) (Casertana) PRE

Antonio Cioffi (A) (Latina) PRE

Noa Lang (A) (Galatasaray) PRE

Lorenzo Lucca (A) (Nottingham Forest) PRE

Walid Cheddira (A) (Lecce) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL NAPOLI DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; GIOVANE, ALISSON SANTOS; Hojlund.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Napoli non arriva alla sufficienza, il giudizio si ferma al 5,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A