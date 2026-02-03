Roma solo multata per il petardo all'assistente a Bergamo. Inter senza tifosi per 3 trasferte

È notizia di poco fa il divieto di trasferte per l'Inter fino al prossimo 23 marzo dopo che dal settore ospiti dello Zini è arrivato in campo un petardo a pochi metri da Emil Audero, che è stato lievemente ferito a una gamba e momentaneamente stordito dal botto. Il portiere ha poi ripreso regolarmente il suo posto in campo e completato la partita con la Cremonese.

Esattamente un mese fa, ovvero il 3 gennaio, a un minuto dal termine di Atalanta-Roma, i sostenitori giallorossi lanciarono un petardo in campo, colpendo un assistente a un piede. Dario Cecconi rimase comunque stordito, proprio come l'estremo difensore grigiorosso. Nell'occasione Fabbri, arbitro del match, si avvicinò e gli chiese se volesse andare negli spogliatoi per riprendersi, ma lui spiegò che non ce ne fosse bisogno.

A sorprendere per certi versi sono le differenti scelte prese dal ministro dell'interno, Matteo Piantedosi. La Roma fu "solo" multata dal Giudice Sportivo con un'ammenda di 20mila euro, i nerazzurri, che riceveranno con ogni probabilità una sanzione di 50mila euro, ovvero la massima applicabile, non potranno contare sull'apporto dei propri tifosi nelle gare contro Sassuolo, Lecce e Fiorentina. È bene ricordare comunque che, in seguito agli scontri in autostrada con gli ultras della Fiorentina, i tifosi del club capitolino non potranno prendere parte alle gare fuori casa fino al termine della stagione.