Com'è cambiato il Parma dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali

Un regista e un ritorno in Serie A. Il Parma ha cambiato senza stravolgere, nella sessione di calciomercato invernale appena conclusa. I ducali hanno salutato, in attacco, Cutrone e Djuric: a breve, del resto, tornerà a disposizione dopo il lungo infortunio Frigan.

La principale novità riguarda il centrocampo, ove Hans Nicolussi Caviglia alza ulteriormente il tasso tecnico di un reparto già valido. Strefezza rappresenta più di un’alternativa sulla trequarti, mentre incuriosisce Nesta Elpheghe: il Parma lo ha pagato pochissimo, ma non è neanche giovanissimo e arriva da unì campionato come la Ligue 2, senza fare sfracelli. Troverà spazio?

ACQUISTI

Gabriel Strefezza (C) (Olympiakos) PRE

Ryan Hartley (D) (Los Angeles Galaxy) DEF

Nesta Elphege (A) (Grenoble) DEF

Franco Carboni (D) (Inter) PRE

Hans Nicolussi Caviglia (C) (Venezia) PRE

CESSIONI

Patrick Cutrone (A) (Como) FP

Milan Djuric (A) (Cremonese) DEF

Rachid Kouda (C) (Mantova) PRE

Vicente Guaita (P) SVI

Nicolas Trabucchi (D) (Dolomiti Bellunesi) PRE

Mathias Lovik (D) (Trabzonspor) DEF

Hernani (C) (Monza) DEF

Tjas Begic (A) (Sampdoria) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL PARMA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-3-2-1): Corvi/Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, NICOLUSSI CAVIGLIA, Keita; Ondrejka, STREFEZZA; Pellegrino.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Parma nel pagellone di TMW è un 6. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A