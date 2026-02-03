Com'è cambiato il Parma dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Un regista e un ritorno in Serie A. Il Parma ha cambiato senza stravolgere, nella sessione di calciomercato invernale appena conclusa. I ducali hanno salutato, in attacco, Cutrone e Djuric: a breve, del resto, tornerà a disposizione dopo il lungo infortunio Frigan.
La principale novità riguarda il centrocampo, ove Hans Nicolussi Caviglia alza ulteriormente il tasso tecnico di un reparto già valido. Strefezza rappresenta più di un’alternativa sulla trequarti, mentre incuriosisce Nesta Elpheghe: il Parma lo ha pagato pochissimo, ma non è neanche giovanissimo e arriva da unì campionato come la Ligue 2, senza fare sfracelli. Troverà spazio?
ACQUISTI
Gabriel Strefezza (C) (Olympiakos) PRE
Ryan Hartley (D) (Los Angeles Galaxy) DEF
Nesta Elphege (A) (Grenoble) DEF
Franco Carboni (D) (Inter) PRE
Hans Nicolussi Caviglia (C) (Venezia) PRE
CESSIONI
Patrick Cutrone (A) (Como) FP
Milan Djuric (A) (Cremonese) DEF
Rachid Kouda (C) (Mantova) PRE
Vicente Guaita (P) SVI
Nicolas Trabucchi (D) (Dolomiti Bellunesi) PRE
Mathias Lovik (D) (Trabzonspor) DEF
Hernani (C) (Monza) DEF
Tjas Begic (A) (Sampdoria) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DEL PARMA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-3-2-1): Corvi/Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, NICOLUSSI CAVIGLIA, Keita; Ondrejka, STREFEZZA; Pellegrino.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Parma nel pagellone di TMW è un 6. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
