Focus TMW Palermo, il mercato in cui ha salutato il capitano. A Johnsen il compito di sostituirlo

Il mercato di gennaio del Palermo si chiude all'insegna di decisioni forti che ridefiniscono le gerarchie della rosa. Il City Group ha operato con l'obiettivo di rinfrescare il reparto avanzato, portando in Sicilia Dennis Johnsen a titolo definitivo dalla Cremonese. Un investimento importante per un giocatore capace di garantire velocità e dribbling, a cui si aggiunge l'innesto di Rui Modesto, prelevato in prestito dall'Udinese.

La difesa ritrova Giangiacomo Magnani dopo la risoluzione del prestito con la Reggiana, mentre per il futuro è stato tesserato il giovane Maxim Schirliu dalla Vis Pesaro.

La notizia che più ha colpito la piazza è senza dubbio la partenza di Matteo Brunori. Il capitano e bomber rosanero lascia la Sicilia per trasferirsi in prestito alla Sampdoria, un addio che sposta pesantemente gli equilibri dello spogliatoio. Non è l'unica uscita di rilievo: il portiere Francesco Bardi passa al Mantova in prestito, mentre Salim Diakité cercherà maggiore minutaggio alla Juve Stabia.

Un mercato di "rottura" che affida a Johnsen il compito di non far rimpiangere il capitano e che punta su nuovi stimoli per inseguire i playoff.