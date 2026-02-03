Focus TMW Padova, da urlo il primo mercato di Banzato: arrivano Caprari e Di Mariano

Il Padova si prende la scena del mercato di gennaio con una sessione che definire ambiziosa sarebbe riduttivo. Firmata Alessandro Banzato. La dirigenza biancoscudata ha operato con una determinazione rara, consegnando a Matteo Andreoletti profili di categoria superiore per blindare i sogni di gloria dei tifosi.

L'operazione che ha scosso la piazza è senza dubbio l'acquisto a titolo definitivo di Gianluca Caprari dal Monza: un innesto che può spostare clamorosamente gli equilibri. Ma il mercato dei veneti non si è fermato qui, blindando anche Francesco Di Mariano dal Modena, un altro colpo a titolo definitivo che garantisce imprevedibilità. In ottica futura e di completamento rosa, si segnalano anche gli arrivi di Giovanni Giunti dal Perugia e gli acquisti (con successivo prestito) di Silletti e Marcolini.

In uscita, la società ha lavorato per snellire la rosa e permettere ai giovani di maturare. Si conclude l'esperienza di Daniele Baselli, che passa a titolo definitivo al Chievo Verona, mentre i giovani Mangiaracina-Lopez, Silletti e Marcolini sono stati girati in prestito rispettivamente a Paganese, Team Altamura e Trapani per trovare continuità.