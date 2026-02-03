Com'è cambiato il Pisa dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali

Il Pisa in questo calciomercato di gennaio 2026, che si è esaurito ufficialmente ieri sera alle ore 20, ha recitato un ruolo da protagonista nel panorama della Serie A. I toscani, si può tranquillamente sostenere, non hanno intenzione di arrendersi di fronte a una retrocessione scritta e ci stanno provando, ad opporsi. Intanto con il cambio di allenatore, che porterà Hiljemark in panchina al posto di Gilardino.

E poi con il calciomercato. Nel quale il Pisa ha messo sul piatto investimenti per oltre 20 milioni di euro. Ci sono per esempio due nuovi centravanti, il nigeriano Durosinmi e lo svizzero Stojilkovic, ma anche un nuovo difensore da 5 milioni di euro, Bozhinov. E poi il cileno Loyola che rinforza la mediana e il colpo dell'ultimo giorno di mercato, l'ex juventino Iling Junior che torna in Serie A e nella serata di ieri ha fatto il suo arrivo nel capoluogo di provincia della Toscana. Tra le uscite, quasi tutte riguardano giovani. Tra questi, anche il figlio d'arte Louis Buffon.

ACQUISTI

Samuel Iling Junior (A) (Aston Villa) PRE

Filip Stojilkovic (A) (Cracovia) DEF

Felipe Loyola (C) (Independiente) PRE

Rosen Bozhinov (D) (Royal Antwerp) DEF

Rafiu Durosinmi (A) (Viktoria Plzen) DEF

CESSIONI

Motiejus Sapola (D) (Pontedera) DEF

Louis Buffon (A) (Pontedera) PRE

Mateus Lusuardi (D) (Reggiana) PRE

Mert Durmush (A) (Vis Pesaro) PRE

M'bala Nzola (A) (Fiorentina) FP

Giovanni Bonfanti (D) (Atalanta) FP

Elia Giani (A) (Carpi) PRE

Tomás Esteves (D) (Bari) PRE

Adrian Raychev (A) (Pontedera) PRE

Jeremy Mbambi (D) (Pontedera) PRE

Ante Vukovic (P) (Mantova) PRE

Giacomo Maucci (C) (Ospitaletto) PRE

Alessandro Arena (A) (Arezzo) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DI X DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, BOZHINOV; Toure, LOYOLA, Aebischer, Angori; Tramoni, ILING JUNIOR; DUROSINMI.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Pisa è una netta sufficienza, giudizio da 6,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A