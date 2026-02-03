Com'è cambiato il Pisa dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Il Pisa in questo calciomercato di gennaio 2026, che si è esaurito ufficialmente ieri sera alle ore 20, ha recitato un ruolo da protagonista nel panorama della Serie A. I toscani, si può tranquillamente sostenere, non hanno intenzione di arrendersi di fronte a una retrocessione scritta e ci stanno provando, ad opporsi. Intanto con il cambio di allenatore, che porterà Hiljemark in panchina al posto di Gilardino.
E poi con il calciomercato. Nel quale il Pisa ha messo sul piatto investimenti per oltre 20 milioni di euro. Ci sono per esempio due nuovi centravanti, il nigeriano Durosinmi e lo svizzero Stojilkovic, ma anche un nuovo difensore da 5 milioni di euro, Bozhinov. E poi il cileno Loyola che rinforza la mediana e il colpo dell'ultimo giorno di mercato, l'ex juventino Iling Junior che torna in Serie A e nella serata di ieri ha fatto il suo arrivo nel capoluogo di provincia della Toscana. Tra le uscite, quasi tutte riguardano giovani. Tra questi, anche il figlio d'arte Louis Buffon.
ACQUISTI
Samuel Iling Junior (A) (Aston Villa) PRE
Filip Stojilkovic (A) (Cracovia) DEF
Felipe Loyola (C) (Independiente) PRE
Rosen Bozhinov (D) (Royal Antwerp) DEF
Rafiu Durosinmi (A) (Viktoria Plzen) DEF
CESSIONI
Motiejus Sapola (D) (Pontedera) DEF
Louis Buffon (A) (Pontedera) PRE
Mateus Lusuardi (D) (Reggiana) PRE
Mert Durmush (A) (Vis Pesaro) PRE
M'bala Nzola (A) (Fiorentina) FP
Giovanni Bonfanti (D) (Atalanta) FP
Elia Giani (A) (Carpi) PRE
Tomás Esteves (D) (Bari) PRE
Adrian Raychev (A) (Pontedera) PRE
Jeremy Mbambi (D) (Pontedera) PRE
Ante Vukovic (P) (Mantova) PRE
Giacomo Maucci (C) (Ospitaletto) PRE
Alessandro Arena (A) (Arezzo) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DI X DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, BOZHINOV; Toure, LOYOLA, Aebischer, Angori; Tramoni, ILING JUNIOR; DUROSINMI.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Pisa è una netta sufficienza, giudizio da 6,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
