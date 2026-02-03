Com’è cambiato il Sassuolo dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali

Dopo essere rimasto nell'ombra, fermo per quasi tutta la sessione, negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio 2026, concluso ufficialmente ieri sera alle 20, il Sassuolo ha dato un'accelerata improvvisa, arrivando a chiudere quattro colpi in entrata nell'arco di poche ore. Con gli ultimi due presi entrambi dal Marsiglia dell'amico De Zerbi, con cui i rapporti sono sempre rimasti ottimi.

Nessuno dei nuovi acquisti fatti dal Sassuolo in questo calciomercato invernale arriva con i galloni del titolare assicurato, almeno non da subito. Però con gli innesti conclusi dai neroverdi, adesso l'allenatore Grosso ha senz'altro maggiore possibilità di alternare e di organizzare rotazioni. Da segnalare, in mezzo ai vari acquisti, anche il riscatto di Ismael Kone dal Marsiglia.

ACQUISTI

Darryl Bakola (Olympique de Marseille) DEF

Ulisses Garcia (Olympique de Marseille) PRE

Pedro Felipe (D) (Juventus) PRE

M'bala Nzola (A) (Fiorentina) PRE

CESSIONI

Flavio Russo (A) (Pescara) PRE

Nicholas Pierini (A) (Sampdoria) DEF

Borna Knezovic (C) (Trapani) PRE

Cas Odenthal (D) (Bari) PRE

Laurs Skjellerup (A) (Spezia) PRE

Yeferson Paz (D) (Reggiana) PRE

Alessandro Russo (P) (Audace Cerignola) PRE

Walid Cheddira (A) (Napoli) FP

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL SASSUOLO DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; I. Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 Sassuolo è positivo. Giudizio di 6,5 nella pagella neroverde. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A