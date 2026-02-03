Marsiglia-Sassuolo solo andata. Asse di mercato grazie a Longoria, De Zerbi e Rossi

Solo nella giornata di ieri il Sassuolo ha definito due acquisti dall'Olympique Marsiglia. A poche ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato sono arrivati direttamente all'hotel Sheraton di Milano il trequartista Darryl Bakola e il terzino sinistro Ulisses Garcia. Il primo, classe 2007, s'è trasferito in Emilia a titolo definitivo grazie a un'offerta da 10 milioni di euro più due di bonus. Il laterale classe '96 ha invece lasciato l'OM a titolo temporaneo, prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di tre milioni di euro. "Abbiamo investito su Bakola. Ci siamo un po' sacrificati, ma l'abbiamo comprato a titolo definitivo perché sappiamo che potrebbe avere delle richieste in importanti. E poi abbiamo preso Garcia perché ci serviva un esterno sinistro", ha dichiarato ieri l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali.

Non solo, perché proprio ieri il Sassuolo ha deciso di riscattare dall'OM il cartellino di Ismael Koné. Arrivato in estate proprio da Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto, il calciatore canadese è stato uno dei migliori calciatori del girone d'andata e ieri il club emiliano ha deciso di acquistare il suo cartellino. Una operazione di circa 13 milioni di euro complessivi. Non è una novità: qualche anno prima sempre in quella zona di campo il Sassuolo aveva acquistato dal club francese Maxime Lopez.

Vedere nell'Olympique Marsiglia uno dei club privilegiati da cui il Sassuolo attinge giocatori fa un certo effetto, ma visti i rapporti consolidati tra le due società non è certo un caso. Pablo Longoria, attuale presidente dell'OM, tra le sue esperienze prima dell'approdo in Francia ha anche vissuto quella di capo dell'area scouting della società neroverde. E poi come dimenticare Roberto De Zerbi? Oggi alla guida della squadra di Marsiglia, il manager bresciano ha avuto nel Sassuolo il suo perfetto trampolino di lancio. Il club in cui ha conosciuto quel Giovanni Rossi che, dopo tanti anni da direttore sportivo della società emiliana, ha deciso di proseguire la sua carriera proprio all'OM per diventare il braccio destro di De Zerbi in Francia.