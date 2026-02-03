Sampdoria, come cambia la squadra dopo il mercato: Pierini il colpo finale blucerchiato
Il triplice fischio è arrivato ieri alle 20. La Sampdoria chiude questa sessione di mercato con diversi innesti e qualche partenza di giocatori che avevano trovato poco spazio o che erano finiti ai margini del progetto come Altare, Romagnoli e Girelli oltre a Cuni. Diversi gli innesti che, col passare dei giorni di questo freddo gennaio, hanno varcato i cancelli del centro sportivo "Gloriano Mugnaini" e con cui lo staff tecnico potrà lavorare per risalire la china di una classifica che tutt'ora non ammette alcun rilassamento.
Gli arrivi
Il primo ad arrivare è Salvatore Esposito insieme a Matteo Brunori. Il centrocampista arrivato dallo Spezia è al lavoro per smaltire un infortunio e scalpita per tornare in campo mentre l'attaccante, arrivato per dare respiro al sempreverde Coda, deve ancora trovare il giusto smalto. Sempre nel reparto offensivo l'ultimo colpo è Pierini dal Sassuolo, seconda punta o esterno offensivo. Nuovi arrivi anche sulle corsie con Di Pardo e Cicconi mentre sulla trequarti c'è Begic. In porta dalla Fiorentina è arrivato Martinelli mentre in difesa Palma e Viti danno maggiori alternative.
I miglioramenti
La squadra ha comunque mostrato ottimi segnali nell'ultimo periodo. Nelle ultime cinque gare casalinghe sono arrivate quattro vittorie e un pareggio e, analizzando il quadro generale delle sfide al "Ferraris", la Samp sarebbe ottava con Modena, Entella e Avellino. Adesso serve però il cambio di passo in trasferta dove la vittoria manca da tanto tempo. Per puntare dritti verso il mantenimento della categoria.
