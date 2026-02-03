Focus TMW Spezia, rivoluzione nel segno di Donadoni: Valoti il nuovo centro di gravità

Il calciomercato invernale dello Spezia si chiude con un bilancio di trasformazione radicale. La dirigenza ligure ha lavorato intensamente per consegnare a Roberto Donadonui una rosa più profonda e versatile, capace di affrontare con nuovi stimoli la lotta per la salvezza.

Il colpo più significativo a titolo definitivo è senza dubbio Mattia Valoti, prelevato dalla Cremonese. Oltre all'ex Monza, la difesa e il centrocampo si arricchiscono dell'esperienza di Leonardo Sernicola e del portiere Boris Radunovic (entrambi in prestito), mentre in attacco si punta sul danese Laurs Skjellerup dal Sassuolo.

Sul fronte delle uscite, la notizia che ha maggiormente impattato sulla tifoseria è la partenza di Salvatore Esposito, ceduto alla Sampdoria con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un addio pesante che ha costretto il club a intervenire prontamente con l'innesto di Alessandro Bellemo dalla Sampdoria e del giovane talento della Roma Alessandro Romano.

Salutano il Picco anche profili importanti come Rachid Kouda (Parma), Andrea Cistana (Bari) e il difensore Przemyslaw Wisniewski, che ha fatto ritorno in Polonia. Operazioni necessarie per bilanciare un organico che ora punta tutto sulla qualità e sull'esperienza dei nuovi arrivati per risalire la china.