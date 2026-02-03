Spezia, rivoluzione nel segno di Donadoni: Valoti il nuovo centro di gravità
Il calciomercato invernale dello Spezia si chiude con un bilancio di trasformazione radicale. La dirigenza ligure ha lavorato intensamente per consegnare a Roberto Donadonui una rosa più profonda e versatile, capace di affrontare con nuovi stimoli la lotta per la salvezza.
Il colpo più significativo a titolo definitivo è senza dubbio Mattia Valoti, prelevato dalla Cremonese. Oltre all'ex Monza, la difesa e il centrocampo si arricchiscono dell'esperienza di Leonardo Sernicola e del portiere Boris Radunovic (entrambi in prestito), mentre in attacco si punta sul danese Laurs Skjellerup dal Sassuolo.
Sul fronte delle uscite, la notizia che ha maggiormente impattato sulla tifoseria è la partenza di Salvatore Esposito, ceduto alla Sampdoria con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un addio pesante che ha costretto il club a intervenire prontamente con l'innesto di Alessandro Bellemo dalla Sampdoria e del giovane talento della Roma Alessandro Romano.
Salutano il Picco anche profili importanti come Rachid Kouda (Parma), Andrea Cistana (Bari) e il difensore Przemyslaw Wisniewski, che ha fatto ritorno in Polonia. Operazioni necessarie per bilanciare un organico che ora punta tutto sulla qualità e sull'esperienza dei nuovi arrivati per risalire la china.
SPEZIA
Acquisti: Leonardo Sernicola (prestito, Cremonese), Boris Radunovic (prestito, Cagliari), Emanuele Adamo (definitivo, Cesena), Mattia Valoti (definitivo, Cremonese), Alessandro Romano (prestito, Roma), Giovanni Bonfanti (prestito, Atalanta), Marco Ruggero (definitivo, Reggiana), Laurs Skjellerup (prestito, Sassuolo), Alessandro Bellemo (prestito, Sampdoria), Mirko Antonucci (rientro prestito, Bari)
Cessioni: Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Sampdoria), Andrea Cistana (prestito, Bari), Vittorio Chiabotto (prestito, Treviso), Pietro Candelari (prestito, Trento), Matteo Onofri (prestito, Forlì), Tio Cipot (definitivo, NK Maribor), Rachid Kouda (prestito, Parma), Przemyslaw Wisniewski (definitivo, Widzew Lodz), Antonio Candela (prestito, Empoli), Fellipe Jack (risoluzione prestito, Como), Edoardo Soleri (prestito, Sampdoria), Mattia Benvenuto (prestito, Carpi), Mirko Antonucci (prestito, Salernitana)
