Lazio, Sarri: "E' mancato un pizzico di culo. Maldini può fare grandi cose"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato al termine della sfida persa contro l'Atalanta ai microfoni di Dazn: "E' mancato un pizzico di culo. L'Atalanta è in un momento così: con la Juventus hanno fatto tre tiri, tre gol, con noi due tiri e due gol. Io la considero una buona partita, sono contento che i ragazzi abbiano tirato fino al 95' senza mai mollare. Sono partite che non ci devono dare retropensieri negativi".

A Maldini manca solo lo step di entrare in area di rigore?

"Sono d'accordo, è un ragazzo di grande qualità. Se si sente parte del progetto può fare grandi cose, da attaccante gli manca l'attacco dell'area di rigore".

Cosa si può fare per far tornare i tifosi allo stadio?

"Non lo so. Se ci fossero stati i quarantacinque mila soliti la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa. A noi ci mancano".

Oggi la Lazio è stata meno ordinata?

"Era prevedibile. Abbiamo giocato con Noslin e cambiato modulo negli ultimi venticinque minuti. Meno equilibrati del solito".

Sta riprendendo forma Tavares?

"Nell'ultimo periodo si è allenato in maniera diversa. Quelle sgroppate palla al piede centralmente possono essere un pericolo per gli altri ma anche per noi perchè poi impiega tanto tempo nel ritornare in posizione".