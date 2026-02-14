Lazio, Sarri: "La partita è finita 18 tiri a 7. C'è rammarico per il risultato non per la prestazione"

Vittoria in trasferta per l'Atalanta che si impone all'Olimpico per 0-2 contro la Lazio grazie ad una rete per tempo realizzata prima da Ederson su calcio di rigore e poi da Zalewski nella ripresa. Per analizzare il ko è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico dei capitolini Maurizio Sarri. Queste le sue parole: "Penso che meritavamo molto di più, un partita finita 18 tiri a 7, hanno tirato 2-3 volte nello specchio. Rimane il rammarico per il risultato ma non per la prestazione. Partita di grande intensità, i ragazzi non hanno mollato niente fino al 95', non ci deve lasciare retropensieri negatvi, abbiamo giocato su buoni livelli, risultato immeritato".

Poi il commento sulla semifinale di Coppa Italia, che la Lazio giocherà contro l'Atalanta: "Mancano tante partite, la sensazione è che noi possiamo giocare con questo avversario. Giocare con l'Olimpico pieno? Questa è una mancanza forte, inutile far finta di niente, io ai ragazzi dico sempre che questa è una delle tante difficoltà da affrontare, serve tirare dritto come se lo stadio fosse pieno, ma mi rendo conto che ci manca, e parecchio".