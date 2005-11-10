Comincia male la partita della Juventus: il Celta entra in porta col pallone e fa 1-0
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:21Serie A
autore Dimitri Conti
15.10.2026 21:21Serie A
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© foto di Federico De Luca
Al 18' la Juventus si trova sotto 1-0 sul campo del Celta Vigo, con la rete segnata da Hugo Alvarez. Percussione rapida e letale dei galiziani, che sfondano a sinistra con la palla che poi arriva a Swedberg centralmente, il quale da pivot serve il compagno, abile a depositare in rete a due passi da Vicario.
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