Salisburgo-Milan 0-4: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Salisburgo (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla (36’ st Drexler), Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom (28’ st Redzic), Kitano (15’ st Diakite), Baidoo (15’ st Vertessen); Tabakovic (28’ st Camara). A disp.: Sarcevic, Fruchtl, Mellberg, Kratzig, Lainer, Tohumcu. All.: Rohl.
Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori (22’ st Terracciano), De Winter, Pavlovic (36’ st Diawara); Hutchinson, Rabiot (15’ st Modric), Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse (15’ st Pulisic); Camarda (15’ st Ramos). A disp.: Torriani, Gila, Estupinan, Chukwueze, Moreira, Comotto, Musah. All.: Amorim.
Arbitro: Fesnic (Romania)
Marcatori: 15’, 32’, 49’ Cisse, 72’ Ramos (M)
Ammoniti: Zabransky (S), Hutchinson (M)
Espulsi: 83’ Terracciano (M)