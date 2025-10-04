Live TMW Como, Addai: "Fabregas ci ha caricato. Qui per continuare a crescere"

Addai, calciatore del Como, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l’Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore comasco presso lo stadio di Bergamo.

Siete soddisfatti di questo pareggio in trasferta?

"E' stata una partita difficile, ma per noi fare questo risultato è importante seppur la possibilità di vincere".

Come vivete la gestione Fabregas tra rotazioni e cambi?

"Io voglio giocare sempre, ma nel calcio decide sempre il mister: quello che posso fare io è impegnarmi al 100%. Questo è il mio obiettivo continuando a lavorare ogni giorno".

Ha creato qualche problema l'assenza di Fabregas?

"Prima della partita abbiamo parlato con lui. Ci ha spiegato cosa fare, ma è stato un peccato non vederlo in panchina. Il vice-allenatore è stato bravissimo e dobbiamo continuare così".

Cosa pensi di questa esperienza in Italia?

"Sicuramente è un calcio molto fisico e difficile. Ho combattuto contro buone squadre in stadi importanti: penso che l'Italia sia un campionato importante dove puoi crescere e migliorare le proprie qualità".