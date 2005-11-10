Manchester United-Roma, ecco l'arbitro designato. A Massa Barcellona-Aston Villa
Daniele Najjar
Designato l'arbitro della sfida fra Manchester United e Roma, in programma maredì sera alle 21:00 allo stadio Old Trafford: sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano a guidare il match. Con lui i connazionali Martínez Munuera nel ruolo di quarto ufficiale e Carlos Del Cerro Grande al VAR. Per la sfida fra Feyenoord e Inter, invece, ci sarà lo svedese Glenn Nyberg.
Un po' di Italia anche fra gli arbitri: il nostro Davide Massa è stato scelto per dirigere Barcellona-Aston Villa. Con lui Filippo Meli e Alessio Berti come assistenti, mentre Fabio Maresca ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Al VAR il tedesco Dankert, assistito dallo svizzero Fähndrich.
MANCHESTER UNITED-ROMA, martedì 3 novembre, ore 21:00, Old Trafford
Arbitro: Gil Manzano (ESP)
Assistenti: Porras Ayuso-Barbero (ESP)
IV: Martinez Munuera (ESP)
VAR: del Cerro Grande (ESP)
AVAR: Cuadra Fernandez (ESP)
FEYENOORD-INTER, martedì 3 novembre, ore 21:00, De Kuip
Arbitro: Nyberg (SWE)
Assistenti: Beigi-Soderkvist (SWE)
IV: Ladeback (SWE)
VAR: Kwiatowksi (POL)
AVAR: Attwell (ENG)
BARCELLONA-ASTON VILLA, martedì 3 novembre, ore 21:00, Camp Nou
Arbitro: Massa (ITA)
Assistenti: Meli-Berti (ITA)
IV: Maresca (ITA)
VAR: Dankert (GER)
AVAR: Fähndrich (SUI)