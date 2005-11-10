Como, tocco di mano Milla: rigore sì o no per il Venezia? La ricostruzione

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Como, tocco di mano Milla: rigore sì o no per il Venezia? La ricostruzioneTMW
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 13:12Serie A
autore Yvonne Alessandro
01.11.2026 13:12Serie A
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Un episodio che farà senza dubbio discutere quello del minuto 28. Palla persa da Ricci a metà campo, scatta la transizione del Venezia con Sohm che sforna un traversone dentro: la deviazione di Busio raggiunge la zona competente di Luis Milla, in ripiegamento difensivo, all'interno della lunetta dell'area e lo spagnolo intercetta palla con la mano.
Inizialmente l'arbitro Ferrieri Caputi annuncia il calcio di rigore per i lagunari, finché con revisione al monitor su richiamo del VAR il direttore di gara cambia la decisione e toglie il penalty in sfavore del Como. Restano incertezze sul caso di Milla, mentre la panchina di Davide Nicola è scoppiata tra lamentele e incredulità.
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