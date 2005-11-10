Da Liverpool: Iraola continua a non vedere Chiesa, cessione possibile anche a gennaio

Il futuro di Federico Chiesa al Liverpool appare sempre più lontano da Anfield. L'attaccante italiano era già una soluzione secondaria sotto la gestione di Arne Slot, ma con l'arrivo di Andoni Iraola il suo spazio si è ulteriormente ridotto. Finora Chiesa ha collezionato appena due minuti in questa stagione, entrando all'88' nella sconfitta per 3-0 contro il Manchester City dopo essere rientrato dall'infortunio. Da allora non è più sceso in campo, restando in panchina sia contro il Brighton che contro il Chelsea. Neppure le numerose assenze nella rosa dei Reds hanno modificato la situazione e il mancato utilizzo nelle gare di Coppa di Lega rappresenta un ulteriore segnale delle attuali gerarchie.

Iraola preferisce i giovani, Chiesa scivola sempre più indietro

Il nuovo allenatore ha preferito concedere opportunità ai talenti provenienti dal settore giovanile, con Lewis Koumas e Trey Nyoni capaci di sfruttare il minutaggio ricevuto. Una scelta che rischia di ridurre ulteriormente le possibilità di Chiesa, già costretto a rincorrere dopo l'infortunio accusato durante la preparazione estiva. E la situazione potrebbe diventare ancora più complicata con il completo recupero di Ekitike, destinato ad aggiungere un'altra alternativa nelle rotazioni offensive. Per l'ex Juventus, dunque, trovare continuità al Liverpool appare al momento particolarmente difficile.

Gennaio può diventare la via d'uscita per Chiesa

Secondo il Liverpool Echo, una cessione durante il mercato invernale avrebbe senso qualora arrivasse un'offerta ritenuta adeguata dai Reds. Chiesa continua infatti a essere accostato a un possibile ritorno in Italia e la prospettiva di lasciare Anfield già a gennaio diventa sempre più concreta alla luce del suo scarsissimo impiego. Trattenerlo senza riuscire a rilanciarlo rischierebbe inoltre di complicare una futura cessione, riducendo ulteriormente il valore del cartellino. Il quadro, insomma, sembra ormai chiaro: senza un'improvvisa inversione nelle gerarchie di Iraola, i prossimi due mesi potrebbero essere gli ultimi di Chiesa con la maglia del Liverpool. A riportarlo è Liverpool Echo.