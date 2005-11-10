Live TMW
Como, Fabregas: "Live TMW
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 17:20Serie A
autore Niccolò Righi
18.10.2026 17:20Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Al termine della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Como Cesc Fabregas interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
Fonte: dall'inviato al Franchi
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