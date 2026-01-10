Como, Fabregas: "Baturina gol clamoroso, aveva bisogno di adattarsi all'Italia"

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio odierno per 1-1 contro il Bologna: "Ogni partita è una storia a sé. Noi facciamo il piano gara, ci impegniamo per capire come attaccare e come difendere ma poi l'avversario fa cose diverse e tu ti devi adattare. La squadra sta crescendo di mentalità pur essendo giovanissima, i giocatori devono ancora crescere e io devo avere la pazienza e la stabilità mentale per farglielo capire. Un risultato come oggi aiuta, è stimolante, aiuta a creare un ambiente speciale che è ciò che vogliamo creare qua".

Nella partita si sono visti tanti cambi di tattica...

"Abbiamo cambiato tattica tre volte, poi alla fine ti fa vincere una giocata individuale incredibile, Baturina ha fatto un gol incredibile. Il contesto ha aiutato, abbiamo lasciato tre difensori più Perrone davanti e tanti esterni. Dopo l'espulsione è mancata maturità, ma abbiamo creato occasioni. Ci è mancata un po' di pazienza, buttavamo palla lunga ma non era il nostro gioco. Questi però sono stimoli per continuare a crescere, non siamo forse ancora pronti per capire tutte le situazioni sul campo".

La crescita di Baturina?

"Tutti quelli che abbiamo preso sono talentuosi, di tutti questi ragazzi parliamone fra tre anni… Tutti parlano dei 18 milioni spesi, del nuovo Modric… Ma questo non aiuta, sono giovani e devono confrontarsi con gente come Caqueret e Sergi Roberto. In Croazia era sempre solo, aveva spazio e tempo per giocare. In Italia spazio e tempo non ci sono, hai sempre un avversario attaccato e ti devi abituare a tutto questo. serve forza, spinta, oggi era il contesto perfetto per lui, sono felicissimo perché ha una grandissima mentalità. Poi capisco che oggi ci sono tante voci, l'allenatore, il procuratore che parla. Ma c'è un piano e siamo tutti uniti per la stessa direzione".