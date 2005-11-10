Como, Fabregas incensa Gasperini: "Ammiro il suo gioco. Ha fatto crescere tanti giocatori"

Uno scontro diretto tra filosofie, ambizioni e caratteri forti. Questo sarà il duello tra Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini in panchina domani, in occasione di Como-Roma. Nel frattempo, alla vigilia della sfida di campionato, il tecnico spagnolo ha elogiato l'allenatore giallorosso e gli effetti della sua "cura" nella Capitale.

Quanti complimenti

"Penso che la Roma sia una squadra molto propositiva, molto offensiva, che si permette tantissimi giocatori offensivi in avanti. Ha molta gente giovane, Gasperini ha fatto crescere la carriera di tantissimi giocatori", la riflessione di Fabregas. "Vogliamo entrambi essere offensivi, con movimenti dei giocatori. Mi piace vedere le loro partite. Il mister allena da 30 anni: se si guarda la sua maniera di giocare, è da ammirare. Provo un rispetto enorme. Ha la sua maniera di giocare, cambia poco e crede davvero in quello che fa".

Arriva da una sconfitta

Il Como arriverà all'impegno di campionato contro la Roma da una sconfitta maturata sul campo del Frosinone (0-2) alla quinta giornata di Serie A, prima della sosta Nazionali: "Ovviamente è stata una partita che ha fatto riflettere, andando oltre l'analisi tattica. Tutte le gare si devono provare a vincere, non c'è mai un tempo perfetto, l'avevamo detto prima. Alcune volte ti tocca perdere. Non abbiamo fatto una grande partita, sapendo di alcune cose che avrebbero fatto molto bene. Ma abbiamo avuto dei confronti dopo. Cose positive dopo Frosinone? C'è tanto da fare, da imparare e lavorare, ma lo dicevo anche dopo la Juventus e contro le grandi".