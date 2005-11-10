Palermo, Inzaghi predica calma: "Ancora presto per parlare di fuga"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha così analizzato la vittoria di Empoli.

Come giudica la partita?

“Sono soddisfatto, ma non possiamo permetterci di lasciare aperte gare di questo tipo. Dovremo fare tesoro di quanto accaduto. Le occasioni vanno sfruttate per mettere al sicuro il risultato, anche se la squadra ha dimostrato carattere, reagendo nel modo giusto dopo aver incassato il gol”.

È già fuga Palermo?

“È decisamente troppo presto per parlare di fuga. Dobbiamo proseguire il nostro percorso con umiltà. Ho apprezzato molto lo spirito del gruppo, soprattutto quello di chi oggi non è sceso in campo. Non mi era mai capitato di vivere una partita del genere: in panchina ero al limite della follia, ma ho cercato comunque di trasmettere tranquillità ai ragazzi”.