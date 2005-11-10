Sudtirol, Possanzini: "Tre palle gol non sfruttate, ma la prestazione mi soddisfa"

"È stata una bella partita e mi fa piacere aver regalato spettacolo a uno stadio pieno". Il tecnico del Sudtirol, Davide Possanzini commenta così lo 0-0 maturato al "Druso" di Bolzano contro l'Ascoli. "Loro cercano di portarti in giro per il campo con il possesso palla – prosegue il tecnico – , ma noi siamo stati bravi ad interpretare la fase difensiva a seconda delle situazioni. Siamo riusciti a recuperare palloni alti e a costruire delle occasioni, ma all'occorrenza siamo stati abili anche a chiuderci per poi ripartire".

A mancare in casa Sudtirol è stato il cinismo: "Non abbiamo sfruttato tre palle gol importanti, ma ci sta. L'importante è garantire la prestazione e lasciare tutto in campo: questo mi fa ben sperare per il futuro. Sono soddisfatto di chi sta giocando e di quello che mi sta dando. Mi auguro di avere più dubbi di formazione più avanti viste le assenze, ma sono felice del fatto che chi va in campo faccia il suo e creda in ciò che stiamo portando avanti". Infine, un passaggio sui singoli: "Veroli e Stabile danno ampie garanzie sia in fase difensiva sia nell'uscita palla. Okoro non ha brillato, ma si è sbattuto molto: non era nella sua versione migliore anche a causa di qualche acciacco. Mixtur deve continuare così: si è procurato una bella occasione e ha lavorato benissimo anche senza palla".