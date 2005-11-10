Tegola Roma, Gasperini annuncia: "Svilar out un mese a causa di una frattura al mignolo del piede"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 13:48Serie A
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10.10.2026 13:48Serie A
Il tecnico giallorosso ha anche aggiunto chi lo sostituirà: "Prepareremo Gollini, che avrà modo così di tornare importante".
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Tegola per la Roma: il portiere Mile Svilar resterà fuori almeno un mese. Ad annunciarlo è stato mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Como, valido per il sesto turno di campionato.
L'annuncio di Gasperini su Svilar
"Abbiamo perso Svilar per alcune settimane: ha avuto una frattura da stress in allenamento, sul quinto dito del piede nella parte inferiore. La frattura non è scomposta, ma richiederà un mese almeno di guarigione. Si sta decidendo se mettere una vite, questo lo farà rientrare dopo la sosta. Sarà una tegola, ma nelle stagioni succedono questi imprevisti. Prepareremo Gollini, che avrà modo di tornare importante".
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