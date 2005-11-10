Diego Carlos completa la frittata Parma: rigore per l'Inter, Calhanoglu fa 2-0 dal dischetto

Calhanoglu batte Corvi e dal dischetto fa 2-0 per l'Inter: i campioni d'Italia sono in vantaggio 2-0 sulla squadra di Alberto Gilardino a San Siro. Stavolta l'errore individuale del Parma lo fa Diego Carlos, che stende Esposito con un pestone e manda il turco dal dischetto. Corvi intuisce ma non riesce a parare ed è 2-0.

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