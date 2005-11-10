Gli arbitri scelgono la continuità dopo un anno orribile. Ma il professionismo può tornare di moda

Gli arbitri scelgono la continuità dopo un anno orribile. Ma il professionismo può tornare di modaTMW
Ivan Cardia
Il candidato di rottura, semplicemente, non c’era. Ma forse sono le regole alla base delle elezioni dell’Associazione Italiana Arbitri a escluderlo in partenza. E del resto la svolta che più conta è stata già impressa al campionato, con un approccio molto diverso rispetto al passato. Però Francesco Massini, nuovo presidente dell’AIA dopo esserne stato reggente negli ultimi mesi, è di sicuro una scelta che sa di totale continuità.
L’annus horribilis
Massini, infatti, era il vice di Antonio Zappi, ormai ex presidente decaduto dopo l’inibizione a 13 mesi per le pressioni esercitate sui designatori di Serie C e D affinché si dimettessero nell’estate 2025. Ha retto nella tempesta ed è una persona stimata da tanti - ca va sans dire, altrimenti non l’avrebbero eletto -, anche per il suo grande equilibrio. Però fa parte di quel Comitato Nazionale che per molti si sarebbe dovuto dimettere con la decadenza di Zappi e ha vissuto quindi in prima fila un periodo a dir poco complicato. Dal rischio di sforamento di budget al taglio dei raduni dalla Serie C in giù, passando per Arbitropoli e, appunto, la vicenda Zappi, pur senza mai prendervi parte. Difficile parlare di un cambiamento epocale.
E il professionismo?
Una svolta, però, potrebbe esserci sotto un altro profilo. Dei tre candidati, Massini era l’unico a inserire esplicitamente nel proprio programma la professionalizzazione degli arbitri. Quella a cui puntava il progetto di Gabriele Gravina di creare anche in Italia una sorta di PGMOL, la società a cui fanno riferimento gli arbitri in Inghilterra, sotto il controllo della Premier League. È finito nel cassetto con il tracollo di Zenica e al momento non sembra al primo - e nemmeno al secondo o al terzo - posto nell’elenco di priorità del commissario straordinario, nonché passato e futuro presidente federale, Giovanni Malago. Ma chissà che la spinta non possa partire proprio dalla categoria arbitrale.