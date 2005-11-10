Benevento, Floro Flores: "Ci stiamo adattando alla categoria, prova di maturità superata"

E' un Floro Flores soddisfatto quello che ha commentato la vittoria conquistata contro il Cesena: "La sosta ci ha permesso di recuperare qualche calciatore, anche se ero un po' preoccupato perché ci siamo fermati in un momento positivo. Sono contento per la prestazione. Abbiamo brillato meno nel primo tempo, ma avevamo di fronte una squadra importante che gioca un buon calcio. Sono risultati che permettono di crescere. Questa è la maturità di una squadra che dopo qualche sberla è migliorata. All'inizio pensavamo di giocare contro squadre del livello dello scorso anno, dovevamo adattarci. Il Cesena è una squadra che da anni gioca in B, è consolidata e non è affatto semplice affrontarla".

"Stiamo dimostrando di saper soffrire"

"Ai ragazzi dico sempre che è bello far segnare i nostri attaccanti, ma allo stesso tempo è fondamentale non concedere gol agli avversari. Oggi Vannucchi ha fatto solo una parata. La squadra mi ha impressionato sotto il profilo della maturità. Sappiamo che dobbiamo salvarci e per raggiungere questo obiettivo ci vuole un mix di umiltà e ignoranza che ti porta a ottenere il risultato in qualsiasi modo. Stiamo anche dimostrando di saper soffrire, questo è importante. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e allo staff che in questa settimana ha lavorato duramente per preparare la partita".

"Non ci sono gerarchie"

"In questa squadra non ci sono gerarchie. Gioca chi lavora bene, per me è fondamentale la meritocrazia. Cherubini? E' una grande risorsa con un futuro importanti davanti a sé. Deve ancora crescere perché ha margini notevoli, ma è sicuramente un calciatore molto importante. Sernicola? Non sta bene, potrebbe avere un problema infettivo. I dottori vedranno, si parla di orecchioni ma non posso dire nello specifico".