Juve Stabia, proteste dopo il pari della Virtus Entella. Espulso il ds Stefanelli
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 17:40Serie B
autore Tommaso Maschio
10.10.2026 17:40Serie B
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© foto di luca.bargellini
Momenti di tensione nel finale della sfida di Chiavari fra la Virtus Entella e la Juve Stabia. Allo scadere infatti, con gli ospiti in vantaggio per 1-0, l'arbitro dell'incontro Mattia Drigo ha deciso di non concedere un rigore alle Vespe per una trattenuta in area di Lucas Felippe su Justin Kumi, ammonendo quest'ultimo per simulazione. Sull'azione successiva è poi arrivato il gol del pareggio di Corona.
Una decisione che non è piaciuta ai campani che hanno protestato in maniera vibrante in campo nei confronti dell'arbitro con il direttore sportivo Stefano Stefanelli che è stato anche espulso dal direttore di gara.
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