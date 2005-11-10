Juve Stabia, proteste dopo il pari della Virtus Entella. Espulso il ds Stefanelli

Momenti di tensione nel finale della sfida di Chiavari fra la Virtus Entella e la Juve Stabia. Allo scadere infatti, con gli ospiti in vantaggio per 1-0, l'arbitro dell'incontro Mattia Drigo ha deciso di non concedere un rigore alle Vespe per una trattenuta in area di Lucas Felippe su Justin Kumi, ammonendo quest'ultimo per simulazione. Sull'azione successiva è poi arrivato il gol del pareggio di Corona.

Una decisione che non è piaciuta ai campani che hanno protestato in maniera vibrante in campo nei confronti dell'arbitro con il direttore sportivo Stefano Stefanelli che è stato anche espulso dal direttore di gara.