Sampdoria-Padova, le formazioni ufficiali: Gregucci conferma il tridente. Di Maggio dal 1°

Conferma per il tridente con Pierini e Begic alle spalle di Brunori in casa Sampdoria con Henderson e Ricci che saranno i due mediani. In difesa Abildgaard sarà il centrale della linea a tre con Hadzikadunic e Viti ai suoi fianchi davanti a Martinelli. Il Padova risponde con Bortolussi unica punta supportato da Lasagna e uno fra Di Maggio e Varas con l'altro che affiancherà Harder in mezzo al campo. Queste le formazioni ufficiali:

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Ricci, Henderson, Cicconi; Begic, Pierini; Brunori. A disposizione: Ghidotti, Diop, Barak, Cherubini, Coda, Conti, Ferrari, Giordano, Pafundi, Riccio, Soleri, Vulikic. Allenatore Gregucci

Padova (3-4-2-1): Sorrentino; Villa, Sgarbi, Belli; Capelli, Varas, Harder, Barreca; Di Maggio, Lasagna; Bortolussi. A disposizione: Fortin, Buonaiuto, Caprari, Crisetig, Di Mariano, Faedo, Fusi, Giunti, Pastina, Perrotta, Seghetti, Silva. Allenatore Andreoletti