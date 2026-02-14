Gasperini: "Felice per Pisilli. Scontri diretti? Se ne perdi 2 e vinci le altre non cambia nulla"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, elogiando Niccolò Pisilli, che si sta ritagliando uno spazio importante in questa seconda parte di stagione, a differenza invece di quanto fatto nella prima: "I giovani hanno dei percorsi di crescita, ci sono dei momenti di svolta e mi auguro per lui ce ne saranno ancora. Mi associo a tutti i complimenti che sono stati fatti a questo ragazzo, io sono felice delle sue prestazioni".

Le speranze di qualificazione Champions passano da domani e dalla sfida con la Juve?

"Sono partite importanti, sono scontri diretti e hanno un peso diverso ma valgono sempre tre punti, la quota Champions non cambia di anno in anno. Se perdi quelle due e vinci tutte le altre non cambia nulla, ma sono partite importanti per la nostra capacità di superare certe squadre e sentirti superiore".

Clicca qui per leggere tutte le parole di Gian Piero Gasperini.