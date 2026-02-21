Live TMW Como, Fabregas: "Questa vittoria è merito solo della squadra"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

17:07 - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Avete superato un calendario difficile alla grande....

Quando si perde contro la Fiorentina e si pareggia col Milan vuol dire che hai perso 5 punti quindi non so se la risposta è stata alla grande. Molto contento oggi della risposta della squadra, come abbiamo letto i momenti della partita. I ragazzi hanno capito tutto bene senza preparare la partita, siccome dopo San Siro ci son state 64 ore solo. Tutto il merito oggi è loro, che hanno interpretato la gara ideale e hanno fatto il secondo gol. Se non l’avessi fatto, loro sono molto forti e avrebbero pressato di più. Oggi abbiamo saputo leggere bene tutte le fasi di gioco e alla fine della partita il tuo portiere ha fatto una sola parata. Questo vuol dire che la squadra anche difensivamente è stata solida".

È più facile giocare senza pressione?

"Tu pensi veramente che non vogliamo vincere tutte le partite? Non abbiamo l’obbligo di certi risultati ma lavoriamo per farlo. Se oggi non avessimo vinto saremmo tornati a casa delusi. Capisco la domanda ma i giocatori sanno la pressione, sanno che sono in una lega in cui vincere. Da fuori si percepisce che per noi non è importante vincere, ma per noi è importantissimo vincere. Dobbiamo avere una nostra identità, essere pazienti in certe cose, ma il nostro obiettivo è vincere che abbiamo tanta pressione. Leggerezza 0%, vogliamo sempre fare la grande gara per i 3 punti".

Una prestazione migliore rispetto a Milano?

"La cosa più importante oggi era la continuità. Abbiamo fatto una grande prestazione a Napoli, poi non vinci con la Fiorentina, bella prestazione a San Siro col Milan e poi venivamo qua. Oggi mi lascia soddisfatto vedere la squadra che continua a crescere e che riconosce tantissime dinamiche. Questo è il modo di lavorare e fare le cose. Ma è solo l’inizio, bisogna creare questa mentalità, questa continuità di vincere anche contro le grandi squadre. La prestazione è stata di alto livello".