Como, fiducia a Lahdo. La Provincia di Como: “Mi ispiro a Modric e CR7”

Dal taglio basso de La Provincia di Como emerge il percorso di crescita di Adrian Lahdo, chiamato a ritagliarsi spazio e responsabilità nel progetto lariano. Il giovane centrocampista ha raccontato le proprie ambizioni e i modelli di riferimento, citando senza esitazioni Luka Modric e Cristiano Ronaldo, simboli di qualità, continuità e mentalità vincente.

Il quotidiano sottolinea come il Como stia lavorando anche sulla valorizzazione dei profili emergenti, inserendo Lahdo in un contesto che punta su idee, personalità e margini di sviluppo. Un investimento tecnico che guarda al presente, ma soprattutto al futuro, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più riconoscibile.

Per Lahdo la sfida è chiara: trasformare le parole in rendimento, trovando spazio e continuità in un campionato competitivo. Per il Como, invece, si tratta di accompagnarne la crescita, scommettendo su talento e prospettiva come parte integrante della propria identità.