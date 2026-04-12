TMW Da corteggiatrice a bestia nera: l’Inter si conferma un tabù per Cesc Fabregas

Un’estate fa, la storia di quei due. L’Inter, smentite a parte, ha corteggiato Cesc Fabregas, poi rimasto al Como. E travolto da Cristian Chivu, il tecnico scelto dai nerazzurri dopo che i lariani avevano fatto capire che non avrebbero mai liberato l’ex centrocampista spagnolo. Al Sinigaglia, l’ex faro di Barcellona e Arsenal ha sfatato un tabù. Ma non proprio tutti.

I primi gol… Le marcature di Alex Valle, Nico Paz e Da Cunha hanno rotto un incantesimo: nei quattro precedenti con l’Inter, il Como di Fabregas non era infatti mai riuscito a gonfiare la rete, incassando otto gol al passivo. Tabù smontato, appunto. Peccato che l’Inter ne abbia segnati 4, come peraltro era accaduto all’andata (4-0 in quel caso), mantenendo perfettamente la media.

Per Fabregas, infatti, l’ex spasimante è diventata bestia nera. Dei cinque precedenti con i nerazzurri, Cesc ne ha persi quattro e pareggiato uno, lo 0-0 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. La buona notizia, appunto, è che potrà rifarsi a breve: il prossimo 21 aprile le due squadre si incroceranno nuovamente, questa volta a San Siro, nel ritorno del penultimo atto della competizione. Quanto ai precedenti tra i due allenatori, con la vittoria di oggi Chivu si porta in vantaggio: due vittorie, un pareggio, un successo di Fabregas.