Il Como è già nel futuro: nel mirino c'è sempre Camello. E' in scadenza col Rayo

Il Como è una società diversa dalle altre. Meglio di ogni altro acquisto lo racconta Luis Milla che, scavallati i trent'anni, è stato il colpo più interessante e sorprendente ed efficace e molte altre splendide cose per Cesc Fabregas. Un equilibratore come pochi ce ne sono al mondo, e dire che non è considerato un 'big'. Sicché occhio al prossimo, e attenzione al nuovo nome nel mirino che arriva dalla Spagna come Sergio Camello del Rayo Vallecano.

La gavetta

Camello non è mai stato il classico talento della cantera dell'Atletico Madrid destinato al grande salto. A Vallecas, invece, si è ritrovato, nelle colline del popolo di Madrid. La sua città, dove è nato nel febbraio 2001, cresciuto a San Blas in una famiglia che contava i soldi, è arrivato all'Atletico a otto anni e ha debuttato in Primera nel maggio 2019 segnando da subentrato contro il Levante. Poi il girovagare, altrove: quindici gol al Mirandes in Segunda, il prestito al Rayo, la scelta di restare lì invece di andare al Cadiz. Nell’agosto 2023 ha firmato a titolo definitivo col club del pueblo madridista fino al 30 giugno 2027. A Parigi 2024, partito dalla panchina nella finale olimpica contro la Francia, ha segnato due reti ai supplementari, e ha chiuso la partita. Un ragazzo diverso, una gioia Olimpica eterna.

Un giocatore diverso

Centravanti di 177 centimetri che sa muoversi tra le linee, tecnico, bravo ad attaccare la profondità, fuori dal campo è diverso. Non è un viveur, anzi. Preferisce il cinema, i concerti indie e il barrio alle magliette da seicento euro. "Non mi vedrete vestito di marca quando mia madre ne guadagna settecento", ha detto. Quell’atteggiamento, unito al modo di dar tutto, lo ha reso un punto di riferimento a Vallecas. Quest’anno, con Benat San José, ha aperto la stagione da goleador e si è rimesso sotto i riflettori dopo anni in cui i numeri non arrivavano sempre.

Futuro incerto

Il Como così è interessato a questo ragazzo dalla storia e dal carattere così diverso, uno della gente, e chissà che ne penserebbe semmai delle luci della ribalta in riva al Lago. Ha il contratto in scadenza nell'estate del 2027, Cesc Fabregas e la società lo ammirano. E' un'occasione per l'estate che verrà a scadenza, per prenderlo a gennaio il costo sarebbe di 10 milioni ma c'è pure la mano lunga dell'Atletico Madrid che potrebbe ricomprarlo fino all'inverno. Una partita aperta. Intanto Camello gioca la sua, tra un concerto indie, le strade del suo quartiere e l'amore della gente.