Perché aspettare giugno? Il Como vuole Camello subito: pronto 10 milioni per il Rayo

Perché attendere il mercato estivo? Il Como fa sul serio per Sergio Camello. La società lariana è intenzionata a rinforzare la rosa a disposizione di mister Cesc Fabregas per alzare ulteriormente l'asticella delle ambizioni. La partenza in campionato e in Champions League, pur con una battuta d'arresto in quel di Frosinone, è stata comunque eccellente ma la sensazione è che non si voglia rallentare la corsa andando ad acquistare profili che servano ulteriormente ad alzare il livello qualitativo della squadra.

Pronti 10 milioni

Per il reparto offensivo potrebbe prendere quota nuovamente la pista legata all’attaccante del Rayo Vallecano. Il classe 2001 spagnolo infatti andrebbe in scadenza di contratto il giugno prossimo ma l’obiettivo dei biancoblù sarebbe quello di portarlo già alle dipendenze di Fabregas dal mese di gennaio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta un’offerta al club della capitale di circa 10 milioni di euro.

Sette su sette

Da capire adesso quale possa essere la reazione del Rayo di fronte ad un'offerta del genere per un giocatore in scadenza. Anche se dall'altra parte ci potrebbe essere la non volontà di perdere un giocatore di valore già a gennaio. L'inizio di stagione è stato importante per Camello con 7 reti e un assist in 7 gare di campionato.